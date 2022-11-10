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Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала колишнього голову правління "ВіЕйБі Банку"

Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала колишнього голову правління "ВіЕйБі Банку"

Київ • УНН

 • 236126 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту гучної справи щодо заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку", пише УНН з посиланням на сторінку НАБУ в Telegram.

Цитата

"Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління "ВіЕйБі банку", який є підозрюваним у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту та перебуває у розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У НАБУ зазначили, що у жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних "ВіЕйБі Банк" звернувся до Національного Банку України щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже у 25 разів. Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж пристало на пропозицію і незаконно виплатило 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту. Повідомляється, що ці кошти так і не були повернуті.

У листопаді 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру 8 колишнім та чинним службовим особам Нацбанку, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та службовцям приватного сектору, причетним до реалізації цієї злочинної схеми. 

Нагадаємо

НАБУ завершило розслідування за підозрою колишніх посадовців ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (входить до складу ДК "Укроборонпром") у спробі заволодіти майном на суму 488 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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