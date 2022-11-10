Апелляционная палата ВАКС заочно арестовала бывшего председателя правления "ВиЭйБи Банка"

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"Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления "ВиЭйБи банка", который подозревается по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита и находится в розыске. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Детали

В НАБУ отметили, что в октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных "ВиЭйБи Банк" обратился в Национальный Банк Украины о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества, стоимость которого была завышена почти в 25 раз. Несмотря на отсутствие необходимых документов, правление Нацбанка все же приняло предложение и незаконно выплатило 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита. Сообщается, что эти средства так и не были возвращены.

В ноябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Нацбанка, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора, причастным к реализации этой преступной схемы.

Напомним

НАБУ завершило расследование по подозрению бывших должностных лиц ГП ГГИФ "Укринмаш" (входит в состав ДК "Укроборонпром") в попытке завладеть имуществом на сумму 488 тысяч долларов.