Апелляционная палата ВАКС заочно арестовала бывшего председателя правления "ВиЭйБи Банка"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту громкого дела по завладению 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка", пишет УНН со ссылкой на страницу НАБУ в Telegram.
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"Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления "ВиЭйБи банка", который подозревается по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита и находится в розыске. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
Детали
В НАБУ отметили, что в октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных "ВиЭйБи Банк" обратился в Национальный Банк Украины о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества, стоимость которого была завышена почти в 25 раз. Несмотря на отсутствие необходимых документов, правление Нацбанка все же приняло предложение и незаконно выплатило 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита. Сообщается, что эти средства так и не были возвращены.
В ноябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Нацбанка, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора, причастным к реализации этой преступной схемы.
Напомним
НАБУ завершило расследование по подозрению бывших должностных лиц ГП ГГИФ "Укринмаш" (входит в состав ДК "Укроборонпром") в попытке завладеть имуществом на сумму 488 тысяч долларов.