АП: важливо не допустити зрив процесу надання Україні Томосу на автокефалію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Дуже важливим є недопущення жодних провокацій, жодних спроб зірвати процес надання Україні Томосу на автокефалію. Про це повідомив у четвер заступник глави Адміністрації Президента Ростислав Павленко, передає кореспондент УНН.
“Вселенська патріархія заявляє про те, що вона буде комунікувати і взаємодіяти з іншими церквами — це є процедури для отримання автокефалії. Тож ми знаходимось в досить близькому наближенні до того, що цей Томос про автокефалію буде наданий. Має пройти ціла низка канонічних процесів тож залишаємось дуже пильними і уважними. Дуже важливим є недопущення жодних провокацій, жодних спроб зірвати цей процес, показати в невигідному стані Україну, її державно-церковні чи міжцерковні відносини”, — підкреслив Р.Павленко.
Представник АП додав, що держава зробить все для недопущення “з будь-чийого боку спроби провокувати, розпалювати конфлікти і таким чином зірвати процес, який підтримують мільйони українських віруючих”.
“Безперечно, держава не ставить і ніколи не ставитиме питання про створення так званої державної церкви”, — резюмував Р.Павленко.
Як повідомляв УНН, 22 квітня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.