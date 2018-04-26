АП: важно не допустить срыв процесса предоставления Украине Томоса на автокефалию

"Вселенская патриархия заявляет о том, что она будет коммуницировать и взаимодействовать с другими церквями - это процедуры для получения автокефалии. Поэтому мы находимся в достаточной близости к тому, что этот Томос об автокефалии будет предоставлен. Должен пройти целый ряд канонических процессов, поэтому остаемся очень бдительными и внимательными. Очень важно не допустить никаких провокаций, никаких попыток сорвать этот процесс, показать в невыгодном положении Украину, ее государственно-церковные или междуцерковные отношения", - подчеркнул Р.Павленко.

Представитель АП добавил, что государство сделает все для недопущения "с чьей-либо стороны попытки провоцировать, разжигать конфликты и таким образом сорвать процесс, который поддерживают миллионы украинских верующих".

"Безусловно, государство не ставит и никогда не будет ставить вопрос о создании так называемой государственной церкви", - резюмировал Р.Павленко.

Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.