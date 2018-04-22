AP: в Теннессі розбився одномоторний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Одномоторний літак розбився при зльоті в аеропорту в передмісті Чаттануги (штат Теннессі), загинув пілот. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP та місцеві телеканали.
Двомісне повітряне судно впало поруч із злітно-посадковою смугою. Ніхто з людей, які перебували на землі, не постраждав.
За даними місцевого видання Chattanooga Times Free Press, це вже п’ята авіакатастрофа в районі даного аеропорту з 2004 року. В цілому загинули 11 людей. Представники Національного управління з безпеки на транспорті та Федерального авіаційного управління мають намір провести розслідування у зв’язку з тим, що сталося.
Як повідомляв УНН, в мережу потрапило відео з моментом падіння літака в Росії.