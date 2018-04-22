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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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AP: в Теннесси разбился одномоторный самолет

Киев • УНН

 • 10507 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Одномоторный самолет разбился при взлете в аэропорту в пригороде Чаттануги (штат Теннесси), погиб пилот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP и местные телеканалы.

AP: в Теннесси разбился одномоторный самолет

Двухместное воздушное судно упало рядом с взлетно-посадочной полосой. Никто из находившихся на земле не пострадал.

По данным местного издания Chattanooga Times Free Press, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года. В общей сложности погибли 11 человек. Представители Национального управления по безопасности на транспорте и Федерального авиационного управления намерены провести расследование в связи с тем, что произошло.

Как сообщал УНН, в сеть попало видео с моментом падения самолета в России.

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