АП: готуються матеріали щодо звільнення Луценка з посади Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Адміністрації Президента України Володимира Зеленського готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"В Адміністрації Президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 травня Зеленський вніс до ВР подання про звільнення голів МЗС, Міноборони та СБУ.
Раніше 30 травня Верховна Рада відхилила відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яка мала потягнути за собою відставку усього уряду.