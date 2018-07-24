AP: більше 10 аудіозаписів екс-юриста Трампа передали слідчим

На початку квітня співробітники ФБР США вилучили у Коена не менше 10 ящиків з паперами, а також електронні носії, в тому числі стільникові телефони і жорсткі диски. Відносно юриста йде розслідування, його підозрюють в банківських махінаціях, шахрайстві і фінансових порушеннях, пов’язаних з передвиборчою кампанією Трампа.

Як зазначає агентство, близько 12 аудіозаписів Коена були надані в розпорядження слідчих. За словами адвоката глави Білого дому Рудольфа Джуліані, серед них є запис телефонної розмови між Трампом і Коеном, зроблений за два місяці до президентських виборів в листопаді 2016 року. На ньому обраний президент США і юрист обговорюють можливість виплат колишній фотомоделі журналу Playboy Карен Макдугал, яка стверджує, що перебувала з Трампом в інтимному зв’язку.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав немислимим той факт, що його екс-адвокат Майкл Коен вів прихований запис їхньої розмови.