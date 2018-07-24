AP: более 10 аудиозаписей экс-юриста Трампа передали следователям

В начале апреля сотрудники ФБР США изъяли у Коэна не менее 10 ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. В отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

Как отмечает агентство, около 12 аудиозаписей Коэна были предоставлены в распоряжение следователей. По словам адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани, среди них есть запись телефонного разговора между Трампом и Коэном, сделанная за два месяца до президентских выборов в ноябре 2016 года. На ней избранный президент США и юрист обсуждают возможность выплат бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал, которая утверждает, что состояла с Трампом в интимной связи.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал немыслимым тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел скрытую запись их разговора.