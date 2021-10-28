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"Антивірус" від ARX Life - надійний страховий захист від Covid-19

Київ • УНН

 • 13078 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З початку пандемії понад 60 000 клієнтів придбали страховий поліс “Антивірус”, який пропонує компанія ARX Life. Продукт був створений у березні 2020 року як оперативна відповідь Covid-19, а у квітні 2020 року він вже був у продажу. Новий продукт полегшив життя багатьом людям, оскільки на ринку на той момент така програма практично не пропонувалась.

"Антивірус" від ARX Life - надійний страховий захист від Covid-19

Зараз, коли кількість випадків захворювання на COVID-19 зростає, “Антивірус”, як і раніше, актуальний. Примітно, що багато роботодавців почали додавати продукт до страхових програм для співробітників, усвідомлюючи його зручність. Продукт доступний як корпоративним клієнтам, так і фізичним особам, його можна легко придбати на сайті компанії ARX онлайн, що відповідає всім протоколам безпеки.

На даний момент “Антивірус” пропонує:

  • Страхування на випадок захворювання “пневмонія” будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, в тому числі викликана COVID-19) з проведеної госпіталізацією і стаціонарним лікуванням. Виплата — 100% від страхової суми.
  • Страхування при настанні захворювання “пневмонія” будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, в тому числі викликана COVID-19) з проведеним амбулаторним лікуванням. Виплата — 25% від страхової суми.
  • Страхування на випадок передчасного відходу з життя за будь-якої причини. Виплата — 100% від страхової суми.
  • Страхові суми за програмою Антивірус складають від 10 000 до 50 000 грн, терміни договору — від 3 до 6 місяців.

При оформленні договору не потрібно здавати ПЦР тест, так само, як і для виплати, оскільки виплата здійснюється за фактом захворювання на пневмонію (а не тільки COVID-19). Покриття ризику “Захворювання” починає діяти через 14 днів з моменту підписання договору.

Той факт, що в покритті є діагноз “Пневмонія”, яка може викликатися не тільки COVID-19, а пневмококами, іншими бактеріями, іт.і, робить продукт особливо актуальним. “Антивірус” буде затребуваний і тоді, коли хвиля захворювання COVID-19 піде на спад або розчиниться в сезонних епідеміях грипу та гострих респіраторних захворюваннях, ускладнених пневмоніями.

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