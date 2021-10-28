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"Антивирус" от ARX Life - надежная страховая защита от Covid-19

Киев • УНН

 • 13078 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. С начала пандемии более 60 000 клиентов приобрели страховой полис “Антивирус”, который предлагает компания ARX Life. Продукт был создан в марте 2020 как оперативный ответ Covid-19, а в апреле 2020 он уже был в продаже. Новый продукт облегчил жизнь многим людям, поскольку на рынке на тот момент такую программа на рынке практически не предлагалась.

"Антивирус" от ARX Life - надежная страховая защита от Covid-19

Сейчас, когда количество случаев заболевания COVID-19 растет, “Антивирус” по-прежнему актуален. Примечательно, что многие работодатели стали добавлять продукт в страховые программы для сотрудников, осознавая его удобство. Продукт доступен как корпоративным клиентам, так и физлицам, его можно легко приобрести на сайте компании ARX онлайн, соответствующей всем протоколам безопасности.

На данный момент “Антивирус” предлагает:

  • Страхование на случай заболевания “пневмония” любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенной госпитализацией и стационарным лечением. Выплата — 100% от страховой суммы.
  • Страхование при наступлении заболевания “пневмония” любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенным амбулаторным лечением. Выплата — 25% от страховой суммы.
  • Страхование на случай преждевременного ухода из жизни по любой причине. Выплата — 100% от страховой суммы.
  • Страховые суммы по программе Антивирус составляют от 10 000 до 50 000 грн, сроки договора — от 3 до 6 месяцев.

При оформлении договора не нужно сдавать ПЦР тест, так же, как и для выплаты, поскольку выплата производится по факту заболевания пневмонией (а не только COVID-19). Покрытие по риску “Заболевание” начинает действовать через 14 дней с момента подписания договора.

Тот факт, что в покрытии присутствует диагноз “Пневмония”, которая может вызываться не только COVID-19, а пневмококками, другими бактериями, вирусами, простейшими и т. д., делает продукт особенно актуальным. “Антивирус” будет востребован и тогда, когда волна заболевания COVID-19 пойдет на спад или растворится в сезонных эпидемиях гриппа и острых респираторных заболеваниях, осложненных пневмониями.

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