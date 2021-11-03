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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38854 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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"Антивакцинатори" мітингували в Одесі

Київ • УНН

 • 15406 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вранці 3 листопада перед сесією Одеської міськради на Думській площі проходив мітинг "антивакцинаторів". Кілька десятків мітингувальників цитували Біблію про настання останніх днів, вимагали скасувати карантинні правила, заборонити обов'язкову вакцинацію та "припинити експерименти на людях", пише УНН.

"Антивакцинатори" мітингували в Одесі

Окрім того, учасники пікету висловлюють свій протест проти високих тарифів. Більшість учасників акції без масок.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеська область перебуває в "червоній" зоні. Через це передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів. Також під забороною проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

За останню добу в регіоні зареєстровано 1858 тих, хто заразився. У лікарнях регіону спостерігається гостра нестача кисню для коронавірусних хворих.

Українські Національні Новини

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