"Антивакцинаторы" митинговали в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Утром 3 ноября перед сессией Одесского горсовета на Думской площади проходил митинг "антивакцинаторов". Несколько десятков митингующих цитировали Библию о наступлении последних дней, требовали отменить карантинные правила, запретить обязательную вакцинацию и “прекратить эксперименты на людях”, пищет УНН.
Кроме того, участники пикета выражают свой протест против высоких тарифов. Большинство участников акции без масок.
Напомним, с 18 октября Одесская область находится в "красной" зоне. Из-за этого предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Также под запретом проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
За последние сутки в регионе зарегистрировано 1858 заразившихся. В больницах региона наблюдается острая нехватка кислорода для коронавирусных больных.