Антитіла до коронавірусу найкраще виробляються у літніх людей - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У літніх людей, які перехворіли коронавірусом, антитіла до вірусу виробляються краще, ніж у молодих. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Фудань (Шанхай), передає УНН з посиланням на cidrap.umn.edu.
Так, значно краще виробляються антитіла у людей у віці 60-85 років. Також, непогано виробляє антитіла організм людей у віці від 40 до 59 років.
Значно гірше, за даними вчених, виробляються антитіла до захворювання у людей у віці 15-39 років. На думку фахівців, це відкриття дасть можливість більш ефективно обирати донорів для забору плазми крові.
Нагадаємо, що ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу для виявлення антитіл до "ковід" у населення.
Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Крім того, Ляшко сказав, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб.
ІФА-тестування дозволяє визначити антитіла, які свідчать про те, що людина хвора (імуноглобулін М), а також про те, що пацієнт вже переніс вірус. І в такому випадку у нього виявляють імуноглобулін G.
Однак, з плином двох місяців обіцяне Ляшком масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не почалося. Навпаки, міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження.