Антитіла до коронавірусу найкраще виробляються у літніх людей - дослідження

Так, значно краще виробляються антитіла у людей у віці 60-85 років. Також, непогано виробляє антитіла організм людей у віці від 40 до 59 років.

Значно гірше, за даними вчених, виробляються антитіла до захворювання у людей у віці 15-39 років. На думку фахівців, це відкриття дасть можливість більш ефективно обирати донорів для забору плазми крові.

Нагадаємо, що ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу для виявлення антитіл до "ковід" у населення.

Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Крім того, Ляшко сказав, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб.

ІФА-тестування дозволяє визначити антитіла, які свідчать про те, що людина хвора (імуноглобулін М), а також про те, що пацієнт вже переніс вірус. І в такому випадку у нього виявляють імуноглобулін G.

Однак, з плином двох місяців обіцяне Ляшком масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не почалося. Навпаки, міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження.