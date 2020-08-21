Антитела к коронавирусу лучше всего вырабатываются у пожилых - исследование

Так, значительно лучше вырабатываются антитела у людей в возрасте 60-85 лет. Также, неплохо вырабатывает антитела организм людей в возрасте от 40 до 59 лет.

Значительно хуже, по данным ученых, вырабатываются антитела к заболеванию у людей в возрасте 15-39 лет. По мнению специалистов, это открытие даст возможность более эффективно выбирать доноров для забора плазмы крови.

Напомним, что еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга для выявление антител к "ковид" у населения.

Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тысячи человек.

ИФА-тестирование позволяет определить антитела, свидетельствующие о том, что человек болен (иммуноглобулин М), а также о том, что пациент уже перенес вирус. И в таком случае у него обнаруживают иммуноглобулин G.

Однако, с течением двух месяцев обещанное Ляшко массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Напротив, города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.