Антитерористичні навчання завершились в аеропорту Миколаєва
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні координаційна група антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Миколаївській області провела тактико-спеціальні навчання на базі комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Миколаїв”. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, передає УНН.
“У тренуваннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, представники органів місцевої влади”, — йдеться у повідомленні.
За легендою навчання суб’єкти боротьби із тероризмом мали локалізувати й знешкодити іноземну озброєну диверсійно-розвідувальну групу, яка планувала вчинити на території регіону низку вибухів аби відволікти увагу силовиків та забезпечити прибуття на летовище основних сил. Під час відпрацювання штурму “Альфа” ліквідувала умовних диверсантів та звільнила заручників. Вибухотехнічна група виявила та знешкодила закладену на території аеропорту вибухівку.
“Силові підрозділи та цивільні структури відпрацювали чіткий алгоритм спільних дій при можливих терористичних загрозах на об’єктах критичної інфраструктури. Керівники навчань дали позитивну оцінку усім фазам спеціальної операції”, — зазначили в облдержадміністрації.
Нагадаємо, 25 травня військові моряки відпрацьовують тактичні навички на Одещині.