Антитеррористические учения завершились в аэропорту Николаева

“В тренировках, условия которых были максимально приближены к реальным, приняли участие региональные подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, представители органов местной власти”, — говорится в сообщении.

По легенде учений субъекты борьбы с терроризмом должны локализовать и обезвредить иностранную вооруженную диверсионно-разведывательную группу, которая планировала совершить на территории региона ряд взрывов чтобы отвлечь внимание силовиков и обеспечить прибытие на аэродром основных сил. Во время отработки штурма “Альфа” ликвидировала условных диверсантов и освободила заложников. Взрывотехническая группа обнаружила и обезвредила заложенную на территории аэропорта взрывчатку.

“Силовые подразделения и гражданские структуры отработали четкий алгоритм совместных действий при возможных террористических угрозах на объектах критической инфраструктуры. Руководители учений дали положительную оценку всем фазам специальной операции ”, - отметили в облгосадминистрации.

Напомним, 25 мая военные моряки отрабатывают тактические навыки в Одесской области .