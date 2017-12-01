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Антиросійські санкції США: Газпром попередив інвесторів про наслідки

Антиросійські санкції США: Газпром попередив інвесторів про наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. "Газпром" попередив своїх інвесторів про нові ризики, які можуть виникнути у зв'язку з прийняттям в США закону про нові санкції. Про це йдеться в звітності компанії за МСФЗ за три квартали 2017 року, повідомляє УНН.

Відзначимо, 2 серпня 2017 року президент США підписав закон, який розширив список санкцій режим щодо Російської Федерації.

"Газпром" попередив інвесторів, що, згідно з цим документом, американський президент отримав право вводити санкції "щодо будь-якої особи, яка свідомо, після прийняття закону від 2 серпня 2017 року, інвестувала або продавала товари, поставляла технології або надавало послуги Російської Федерації на суму більше 1 млн дол. або в сукупності протягом року на загальну суму понад 5 млн дол. в сфері будівництва і обслуговування російських трубопроводів, що експортують енергоресурси".

"Цей закон створює ризик екстериторіального застосування окремих санкційних обмежень США і може негативно вплинути на участь іноземних осіб в окремих нових проектах ПАТ "Газпром", - попередила компанія.

При цьому, як звернули увагу в компанії, положення нового закону про санкції повинні застосовуватися з урахуванням роз'яснень Мінфіну США і Держдепу.

Нагадаємо, Росія припинила видобуток нафти в Чорному морі через санкції.

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