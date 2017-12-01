Антироссийские санкции США: Газпром предупредил инвесторов о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. "Газпром" предупредил своих инвесторов о новых рисках, которые могут возникнуть в связи с принятием в США закона о новых санкциях. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО за три квартала 2017 года, сообщает УНН.
Отметим, 2 августа 2017 года президент США подписал закон, расширивший санкционный режим в отношении Российской Федерации.
"Газпром" предупредил инвесторов, что, согласно этому документу, американский президент получил право вводить санкции "в отношении любого лица, которое сознательно, после принятия закона от 2 августа 2017 года, инвестировало или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги Российской Федерации на сумму более 1 млн долл. или в совокупности в течение года на общую сумму более 5 млн долл. в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы".
"Этот закон создает риск экстерриториального применения отдельных санкционных ограничений США и может негативно повлиять на участие иностранных лиц в отдельных новых проектах ПАО "Газпром", - предупредила компания.
При этом, как обратили внимание в компании, положения нового закона о санкциях должны применяться с учетом разъяснений Минфина США и Госдепа.
Напомним, Россия приостановила добычу нефти в Черном море из-за санкций.