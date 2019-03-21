Антиросійські санкції набули чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, 21 березня, набув чинності указ президента № 82/2019 про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний Указ опубліковано в парламентській газеті "Голос України", передає УНН.
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Нагадаємо, на сайті Глави держави оприлюднено перелік 294 юридичних осіб Російської Федерації, проти яких було запроваджено санкції. У “чорний список” потрапили конструкторські бюро, видавництва, музеї, санаторії та банки.