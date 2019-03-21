Антиросійські санкції набули чинності

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, 21 березня, набув чинності указ президента № 82/2019 про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний Указ опубліковано в парламентській газеті "Голос України", передає УНН.