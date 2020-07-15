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Антикорупційний суд зняв арешт з майна Богатирьової

Антикорупційний суд зняв арешт з майна Богатирьової

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Вищий антикорупційний суду зняв арешт з майна колишнього віце-прем'єр міністра України - міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

“Клопотання адвоката Беляєва Дмитра Петровича, який діє в інтересах (Богатирьової — ред.), про скасування арешту майна у кримінальному провадженні задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 6 листопада 2014 року..., на майно (Богатирьової — ред.)”, — йдеться в рішенні суду.

Зокрема суд скасував арешт на:
• банківський метал — золотий злиток вагою 2,5 грами 999,9 проби, виробництва Швейцарії;
• дароносицю, виготовлену із срібла, ртутною позолотою та гравіюванням, розміром 19×9,5×3см.,
• ікону Господь Вседержитель,
• ікону із зображенням святих,
• ікону із зображенням Ігумена Почаєвського,
• ікону із зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення,
• ікону із зображенням Божої матері,
• ікону із зображенням Ангела -хранителя,
• ікону із зображенням святої мучениці Раїси,
• вазочку для цукерок,
• картину із зображенням народження Ісуса Христа,
• дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грами,
• значок “Партія Регіонів”, золото 585 проба, вага 1,34 грами,
• монету “Премєр-Міністра України 2000-2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004”,
• монету “Прем’єр-міністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005”,
• монету “Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 р.”.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави колишньому віце-прем’єр міністру України — міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій.

Як повідомлялося, у 2019 році Богатирьова була затримана прикордонниками та передана до Національної поліції.

Нагадаємо, Раїсу Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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