Антикоррупционный суд снял арест с имущества Богатыревой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества бывшего вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
“Ходатайство адвоката Беляева Дмитрия Петровича, действующего в интересах (Богатыревой — ред.), об отмене ареста имущества в уголовном производстве удовлетворить. Отменить арест, наложенный постановлением Печерского районного суда города Киева от 6 ноября 2014 года..., на имущество (Богатыревой — ред.)”, — говорится в решении суда.
В частности, суд отменил арест на:
• банковский металл — золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
• дароносицу, изготовленную из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19 × 9,5 × 3 см.,
• икону Господь Вседержитель,
• икону с изображением святых,
• икону с изображением Игумена Почаевского,
• икону с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение,
• икону с изображением Божьей матери,
• икону с изображением Ангела-хранителя,
• икону с изображением святой мученицы Раисы,
• вазочку для конфет,
• картину с изображением рождения Иисуса Христа,
• две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма,
• значок “Партия Регионов”, золото 585 проба, вес 1,34 грамма,
• монету “Премьер-министра Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004”,
• монету “Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украины 2005 года”,
• монету “Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 гг.”.
Напомним, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога бывшему вице-премьер министру Украины — министру здравоохранения Раисе Богатыревой.
Как сообщалось, в 2019 году Богатырева была задержана пограничниками и передана в Национальную полицию.
Напомним, Раису Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).