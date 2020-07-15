Антикоррупционный суд снял арест с имущества Богатыревой

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104151 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130073 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109222 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129504 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101753 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102475 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104335 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Антикоррупционный суд снял арест с имущества Богатыревой

Антикоррупционный суд снял арест с имущества Богатыревой

Киев  •  УНН

 • 11058 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества бывшего вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

“Ходатайство адвоката Беляева Дмитрия Петровича, действующего в интересах (Богатыревой — ред.), об отмене ареста имущества в уголовном производстве удовлетворить. Отменить арест, наложенный постановлением Печерского районного суда города Киева от 6 ноября 2014 года..., на имущество (Богатыревой — ред.)”, — говорится в решении суда.

В частности, суд отменил арест на:
• банковский металл — золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
• дароносицу, изготовленную из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19 × 9,5 × 3 см.,
• икону Господь Вседержитель,
• икону с изображением святых,
• икону с изображением Игумена Почаевского,
• икону с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение,
• икону с изображением Божьей матери,
• икону с изображением Ангела-хранителя,
• икону с изображением святой мученицы Раисы,
• вазочку для конфет,
• картину с изображением рождения Иисуса Христа,
• две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма,
• значок “Партия Регионов”, золото 585 проба, вес 1,34 грамма,
• монету “Премьер-министра Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004”,
• монету “Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украины 2005 года”,
• монету “Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 гг.”.

Напомним, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога бывшему вице-премьер министру Украины — министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Как сообщалось, в 2019 году Богатырева была задержана пограничниками и передана в Национальную полицию.

Напомним, Раису Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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