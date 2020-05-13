Антикорупційний суд завтра розгляне клопотання САП про арешт Микитася

"ВАКС планує завтра о 9:30 розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному",- сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн гривень застави експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.