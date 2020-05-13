Антикоррупционный суд завтра рассмотрит ходатайство САП об аресте Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует завтра рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
"ВАКС планирует завтра в 9:30 рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд подано ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю.
Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.