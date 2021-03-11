Антикорупційний суд розгляне справу Омеляна 15 березня: ексміністра обвинувачують у збитках держави на 30 млн грн

Деталі

Судове засідання відбудеться о 16 годині, у приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41.

Ексміністра звинувачують у збитках держави на 30 млн грн.

19 червня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України повідомили Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Дії Омеляна кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України (“Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах”).

За версією слідства, Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у державний бюджет, про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

Зрештою, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердила Держаудитслужба та судова експертиза. Згодом, Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Довідка

Володимир Омелян — міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках.