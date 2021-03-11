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Антикоррупционный суд рассмотрит дело Омеляна 15 марта: экс-министра обвиняют в убытках государства на 30 млн грн

Антикоррупционный суд рассмотрит дело Омеляна 15 марта: экс-министра обвиняют в убытках государства на 30 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В понедельник, 15 марта, Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сообщает УНН со ссылкой на портал Судебной власти.

Детали

Судебное заседание состоится в 16 часов, в помещении Высшего антикоррупционного суда по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41.

Экс-министра обвиняют в убытках государства на 30 млн грн.

19 июня 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП и с оперативным сопровождением ГУ КЗЭ СБ Украины сообщили Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Действия Омеляна квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

По версии следствия, Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет, о чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В конце концов, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза. Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Справка

Владимир Омелян - министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах.

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