Антикорупційний суд повернув НАБУ клопотання про відсторонення голови ДСА Холоднюка

Так, суддя ВАКС Ольга Саландяк повернула детективу НАБУ клопотання щодо відсторонення Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України.

Як повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваного голови судової адміністрації Зеновія Холоднюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.