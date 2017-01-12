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Антикорупційний комітет ВР підтримав зміни у сфері поводження з небезпечними відходами

Антикорупційний комітет ВР підтримав зміни у сфері поводження з небезпечними відходами

Київ • УНН

 • 9949 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради підтримав запропоновані народними депутатами законодавчі зміни у сфері поводження з небезпечними відходами, повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Зокрема йдеться про законопроект 5354 “Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з небезпечними відходами”. Народні депутати запропонували посилити контроль Міністерства екології та природних ресурсів за сферою, надавши ековідомству повноваження на здійснення доліцензійних перевірок підприємств, що претендують на поводження з небезпечними відходами.

Співавтор законопроекту, народний депутат Сергій Тригубенко повідомив, що відсутність таких доліцензійних перевірок призвела до критичної ситуації у сфері.

“У вересні я проводив засідання Підкомітету. Існуюча проблема із небезпечними відходами вкрай серйозна саме через відсутність механізму доліцензійної перевірки суб’єктів господарювання, які планують проводити діяльність у цій сфері”, — зазначив він.

Нардеп також розповів, які саме зміни планується запровадити.

“Отже, законопроектом пропонується привести положення закону України „Про відходи“ та вимог директив Ради Європи про небезпечні відходи у відповідність до закону „Про ліцензування видів господарської діяльності“. Запроваджується реальний механізм ліцензування господарської діяльності і поводження із небезпечними відходами, згідно яких, по-перше, орган ліцензування (Мінприроди — ред.) отримує можливість встановлювати достовірні дані щодо наявності системи спеціалізованого обладнання та необхідної матеріально-технічної бази у заявника перед видачею ліцензій, замість існуючої форми процедури отримання відомостей про їх наявність.

По-друге, запроваджується на рівні закону конкретні вимоги до об’єктів господарювання, що планують здійснювати діяльність поводження із небезпечними відходами, визначаються документи, які вони повинні надати для проведення ліцензування”, — пояснив нардеп.

Крім того, для попередження порушень у сфері поводження із небезпечними відходами запроваджується система моніторингу поводження із небезпечними відходами, наголосив С.Тригубенко.

Нагадаємо, вказаний законопроект також підтримали профільний Комітет ВР, міністр екології та природних ресурсів, а також низка політичних фракцій, зокрема “Батьківщина”, “Опозиційний блок”, “Народний фронт”, “Радикальна партія” та “БПП”.

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