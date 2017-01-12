Антикоррупционный комитет ВР поддержал изменения в сфере обращения с опасными отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады поддержал предложенные народными депутатами законодательные изменения в сфере обращения с опасными отходами, сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.
В частности речь идет о законопроекте 5354 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обращению с опасными отходами". Народные депутаты предложили усилить контроль Министерства экологии и природных ресурсов по сфере, предоставив эковедомству полномочия на осуществление долицензионных проверок предприятий, претендующих на обращение с опасными отходами.
Соавтор законопроекта, народный депутат Сергей Тригубенко сообщил, что отсутствие таких долицензионных проверок привел к критической ситуации в данной области.
"В сентябре я проводил заседание Подкомитета. Существующая проблема с опасными отходами крайне серьезная именно из-за отсутствия механизма долицензионных проверок субъектов хозяйствования, которые планируют проводить деятельность в этой сфере ", - отметил он.
Нардеп также рассказал, какие именно изменения планируется ввести.
"Так, законопроектом предлагается привести положения закона Украины" Об отходах "и требований директив Совета Европы об опасных отходах в соответствии с законом" О лицензировании видов хозяйственной деятельности ". Вводится реальный механизм лицензирования хозяйственной деятельности и обращения с опасными отходами, согласно которым, во-первых, орган лицензирования (Минприроды - ред.) получает возможность устанавливать достоверные данные о наличии системы специализированного оборудования и необходимой материально-технической базы у заявителя перед выдачей лицензий, вместо существующей формы процедуры получения сведений об их наличии.
Во-вторых, вводится на уровне закона конкретные требования к объектам хозяйствования, которые планируют осуществлять деятельность обращения с опасными отходами, определяются документы, которые они должны предоставить для проведения лицензирования ", - пояснил нардеп.
Кроме того, для предупреждения нарушений в сфере обращения с опасными отходами вводится система мониторинга обращения с опасными отходами, отметил С.Тригубенко.
Напомним, указанный законопроект также поддержали профильный комитет ВР, министр экологии и природных ресурсов, а также ряд политических фракций , в частности "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Народный фронт", "Радикальная партия" и "БПП".