Антикорупційний комітет ухвалив рішення щодо аудитора НАБУ

“Доручити секретаріату і голові комітету провести консультації з Кастресаною, Борщ і Кеслером, чи вони згодні бути номінованими на цю посаду (аудитора НАБУ - ред.) від ВРУ і з урядом, якому вони вже рекомендовані громадськістю, і підготувати проект рішення про пошук, обговорення кандидатів на цю посаду, які відповідають вимогам закон із зазначенням дати”, — сказав Є.Соболєв.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 березня знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.