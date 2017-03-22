Антикоррупционный комитет принял решение относительно аудитора НАБУ

"Поручить секретариату и председателю комитета провести консультации с Кастресаной, Борщ и Кеслером, согласны ли они быть номинированным на эту должность (аудитора НАБУ - ред.) от ВРУ и с правительством, которому они уже рекомендованы общественностью, и подготовить проект решения о поиске, обсуждении кандидатов на эту должность, которые соответствуют требованиям закон с указанием даты ", - сказал Е.Соболев.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.