Антикорупційний комітет Ради оголосить конкурс на аудитора НАБУ 5 квітня - Є.Соболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На черговому засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції 5 квітня буде оголошено про новий конкурс аудитора Національного антикорупційного бюро України. Про це журналістам у середу повідомив голова комітету Єгор Соболєв за підсумками засідання, передає кореспондент УНН.
"Оголошення про конкурс (на посаду аудитора НАБУ - ред.) буде затверджено на наступному засіданні комітету", - сказав Є.Соболєв.
При цьому він зазначив, що наступного разу антикорупційний комітет збереться 5 квітня.
Нагадаємо, антикорупційний комітет ухвалив рішення щодо аудитора НАБУ.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 березня знову не змогла обрати аудитора НАБУ.
Також нагадаємо, активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ.