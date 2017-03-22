Антикоррупционный комитет Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля - Е.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На очередном заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 5 апреля будет объявлено о новом конкурсе аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом журналистам в среду сообщил председатель комитета Егор Соболев по итогам заседания, передает корреспондент УНН.
"Объявление о конкурсе (на должность аудитора НАБУ - ред.) будет утверждено на следующем заседании комитета", - сказал Е.Соболев.
При этом он отметил, что в следующий раз антикоррупционный комитет соберется 5 апреля.
Напомним, антикоррупционный комитет принял решение относительно аудитора НАБУ .
Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.
Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.