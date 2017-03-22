Антикоррупционный комитет Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля - Е.Соболев

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32303 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102446 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176789 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117022 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107501 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Антикоррупционный комитет Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля - Е.Соболев

Антикоррупционный комитет Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля - Е.Соболев

Киев  •  УНН

 • 8992 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На очередном заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 5 апреля будет объявлено о новом конкурсе аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом журналистам в среду сообщил председатель комитета Егор Соболев по итогам заседания, передает корреспондент УНН.

"Объявление о конкурсе (на должность аудитора НАБУ - ред.) будет утверждено на следующем заседании комитета", - сказал Е.Соболев.

При этом он отметил, что в следующий раз антикоррупционный комитет соберется 5 апреля.

Напомним, антикоррупционный комитет принял решение относительно аудитора НАБУ .

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.

Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.

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