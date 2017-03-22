Антикоррупционный комитет Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля - Е.Соболев

"Объявление о конкурсе (на должность аудитора НАБУ - ред.) будет утверждено на следующем заседании комитета", - сказал Е.Соболев.

При этом он отметил, что в следующий раз антикоррупционный комитет соберется 5 апреля.

Напомним, антикоррупционный комитет принял решение относительно аудитора НАБУ .

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.

Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.