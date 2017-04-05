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Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від ВР

Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Комітет ВР з питань протидії та запобігання корупції оголосив конкурс на посаду аудитора НАБУ від парламенту. Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.

"Я пропоную підтримати проект рішення про оголошення конкурсу", - сказав Є.Соболєв.

За його словами, заявки від конкурсантів на посаду аудитора НАБУ прийматимуться протягом 1 місяця до 3 травня, а рішення буде оприлюднене на сайті комітету, в "Голосі України". Також про рішення комітету буде повідомлено міжнародні організації, які допомагають Україні боротися з корупцією.

"Станом на зараз відповідь надала пані Марта Борщ… що вона буде рада взяти участь у такому конкурсі і бажає всього найкращого всій країні", - сказав Є.Соболєв, повідомивши, що звернувся з офіційним листом до М.Борщ, Д.Кеслера і К.Кастерсана, чи готові вони брати участь у конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

За його словами, Джовані Кеслер не дав офіційної відповіді і був здивований зверненням комітету, оскільки раніше був кандидатом від уряду.

"Карлос Кастресана не дав відповіді поки жодної", - зазначив Є.Соболєв.

Нагадаємо, антикорупційний комітет ухвалив рішення щодо аудитора НАБУ.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 березня знову не змогла обрати аудитора НАБУ.

Також нагадаємо, активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ.

Українські Національні Новини

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