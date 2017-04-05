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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40654 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102387 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156692 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116541 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116523 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112550 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР

Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР

Киев  •  УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции объявил конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, передает УНН.

"Я предлагаю поддержать проект решения об объявлении конкурса", - сказал Е.Соболев.

По его словам, заявки от конкурсантов на должность аудитора НАБУ приниматься в течение 1 месяца до 3 мая, а решение будет обнародовано на сайте комитета, в "Голосе Украины". Также о решении комитета будет сообщено международные организации, которые помогают Украине бороться с коррупцией.

"По состоянию на сейчас ответ предоставила госпожа Марта Борщ ... что она будет рада принять участие в таком конкурсе и желает всего наилучшего всей стране", - сказал Е.Соболев, сообщив, что обратился с официальным письмом к М.Борщ, Д.Кеслеру и К.Кастерсану, готовы ли они участвовать в конкурсе на должность аудитора НАБУ от парламента.

По его словам, Джованни Кесслер не дал официального ответа и был удивлен обращением комитета, поскольку ранее был кандидатом от правительства.

"Карлос Кастресана пока не дал никакого ответа", - отметил Е.Соболев.

Напомним, антикоррупционный комитет принял решение о аудиторе НАБУ.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.

Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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