Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР

"Я предлагаю поддержать проект решения об объявлении конкурса", - сказал Е.Соболев.

По его словам, заявки от конкурсантов на должность аудитора НАБУ приниматься в течение 1 месяца до 3 мая, а решение будет обнародовано на сайте комитета, в "Голосе Украины". Также о решении комитета будет сообщено международные организации, которые помогают Украине бороться с коррупцией.

"По состоянию на сейчас ответ предоставила госпожа Марта Борщ ... что она будет рада принять участие в таком конкурсе и желает всего наилучшего всей стране", - сказал Е.Соболев, сообщив, что обратился с официальным письмом к М.Борщ, Д.Кеслеру и К.Кастерсану, готовы ли они участвовать в конкурсе на должность аудитора НАБУ от парламента.

По его словам, Джованни Кесслер не дал официального ответа и был удивлен обращением комитета, поскольку ранее был кандидатом от правительства.

"Карлос Кастресана пока не дал никакого ответа", - отметил Е.Соболев.

Напомним, антикоррупционный комитет принял решение о аудиторе НАБУ.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.

Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.