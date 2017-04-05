Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции объявил конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, передает УНН.
"Я предлагаю поддержать проект решения об объявлении конкурса", - сказал Е.Соболев.
По его словам, заявки от конкурсантов на должность аудитора НАБУ приниматься в течение 1 месяца до 3 мая, а решение будет обнародовано на сайте комитета, в "Голосе Украины". Также о решении комитета будет сообщено международные организации, которые помогают Украине бороться с коррупцией.
"По состоянию на сейчас ответ предоставила госпожа Марта Борщ ... что она будет рада принять участие в таком конкурсе и желает всего наилучшего всей стране", - сказал Е.Соболев, сообщив, что обратился с официальным письмом к М.Борщ, Д.Кеслеру и К.Кастерсану, готовы ли они участвовать в конкурсе на должность аудитора НАБУ от парламента.
По его словам, Джованни Кесслер не дал официального ответа и был удивлен обращением комитета, поскольку ранее был кандидатом от правительства.
"Карлос Кастресана пока не дал никакого ответа", - отметил Е.Соболев.
Напомним, антикоррупционный комитет принял решение о аудиторе НАБУ.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ.
Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.