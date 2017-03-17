Антикорупціний комітет не розглянув кандидатур аудитора НАБУ через відсутність кворуму

“Як і вимагає законодавство, і я його виконую, вчора вранці до мене надійшло прохання колег по нашому комітету, які представляють БПП і Народний фронт з проханням скликати позачергове засідання. Бачу, що більша частина колег, яки це просили, не прийшли”, — сказав Є.Соболєв, додавши що на сьогоднішньому засіданні немає кворуму.

У свою чергу, народний депутат Дмитро Добродомов зазначив, що на засідання не прийшли самі ініціатори позачергового скликання.

“Я так розумію, що це було на вимогу пана Мельничука, Барни, Артюшенко, Буглака, Савчука, Рижкової, Юрія Тимошенко, Матейченка і Немировського. Я щось не дуже зрозумів що відбувається, позаяк тільки пан Тимошенко з усіх присутніх є зараз на засіданні”, — сказав парламентар.

Нагадаємо, у секретаріаті комітету повідомили, що сьогоднішнє засідання комітету мало бути присвячено обговоренню питання про призначення аудитора НАБУ.