Антикоррупционный комитет не рассмотрел кандидатуры аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума

"Как и требует законодательство, и я его выполняю, вчера утром ко мне поступила просьба коллег по нашему комитету, представляющих БПП и Народный фронт с просьбой созвать внеочередное заседание. Вижу, что большая часть коллег, которые об этом просили, не пришли", - сказал Е.Соболев, добавив, что на сегодняшнем заседании нет кворума.

В свою очередь, народный депутат Дмитрий Добродомов отметил, что на заседание не пришли сами инициаторы внеочередного созыва.

"Я так понимаю, что это было по требованию господина Мельничука, Барны, Артюшенко, Буглака, Савчука, Рыжковой, Юрия Тимошенко, Матейченко и Немировского. Я что-то не очень понял что происходит, поскольку только господин Тимошенко из всех присутствующих сейчас на заседании", - сказал парламентарий.

Напомним, в секретариате комитета сообщили, что сегодняшнее заседание комитета должно было быть посвящено обсуждению вопроса о назначении аудитора НАБУ.