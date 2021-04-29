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Антикорсуд відклав засідання у справі Гладковського-молодшого

Антикорсуд відклав засідання у справі Гладковського-молодшого

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав підготовче засідання у справі сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря, передає УНН.

Деталі

Колегія суддів, на підставі заяв сторін судового процесу, ухвалила рішення перенести підготовче судове засідання у справі ТОВ “Оптимумспецдеталь” на 17 травня. Таким чином суд задовольнив клопотання захисника Гладковського, який не з’явився до суду.

Сам Ігор Гладковський був присутній на засіданні. Однак, захисник передав клопотання до суду про перенесення засідання у зв’язку з його неможливістю брати участь у ньому 29 квітня через відрядження в інші справі. Також у клопотанні адвокат зазначив, що планує повернути прокуророві обвинувальний акт через його невідповідність нормам кримінально-процесуального права. Ця процедура відбувається через суд та потребує, на думку захисника, його обов’язкової присутності.

Представник обвинувачення заперечував.

Однак суд постановив рішення перенести судове засідання.

Контекст

За даними слідства, зусиллями підозрюваного Гладковського-молодшого у 2015-2017 рр. ТОВ “Оптимумспецдеталь” отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами “Укроборонпрому”. За це він, як зазначається, мав вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Дії його кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України (“Зловживання впливом”).

Про підозру йому НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року. Обвинувальний акт спрямували до суду 26 квітня.

Справа корупції в оборонці

Справа корупції в оборонці ширша. Ще на початку березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як журналісти-розслідувачі опублікували кілька частин розслідування про схеми розкрадання мільйонів та відкати в оборонці. 

Невдовзі після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП "Спецтехноекспорт", що входить до Укроборонпрому. Їх вважали причетними до розтрати коштів держпідприємства на 55,5 млн грн.

До слова, саме на тлі розголосу про цю справу відбувалися дебати між Порошенком та тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Серед “стадіонних обіцянок” Зеленського була й та, що стосувалася цього питання - вона, за деякими оцінками, відіграла тоді не останню роль під час виборчої кампанії. Зеленський обіцяв, що “всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”. Але, згідно з аналізом КВУ, одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується саме початку в Україні процесу деолігархізації.

У той же час, у тому ж 2019 році Національне антикорупційне бюро виявило, що у 2017 році тодішній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією “Богдан Моторс”, кінцевим власником якої він був.

За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії, чим спричинено шкоди державі на суму понад 10 мільйонів гривень. У “Богдан Моторс” цю інформацію спростовують.

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19 жовтня 2019 року ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. Гладковський вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього поклали процесуальні обов’язки, дію яких неодноразово продовжували.

На початку червня 2020 року досудове розслідування у справі стосовно Гладковського було завершено. Справу має розглядати Вищий антикорупційний суд України.

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