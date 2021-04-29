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Антикорсуд отложил заседание по делу Гладковского-младшего

Антикорсуд отложил заседание по делу Гладковского-младшего

Киев  •  УНН

 • 14221 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил подготовительное заседание по делу сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря, передает УНН.

Детали

Коллегия судей, на основании заявлений сторон судебного процесса, приняла решение перенести подготовительное судебное заседание по делу ООО "Оптимумспецдеталь" на 17 мая. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защитника Гладковского, который не явился в суд.

Сам Игорь Гладковський присутствовал на заседании. Однако, защитник передал ходатайство в суд о переносе заседания в связи с его невозможностью участвовать в нем 29 апреля из-за командировки в другим деле. Также в ходатайстве адвокат отметил, что планирует вернуть прокурору обвинительный акт из-за его несоответствия нормам уголовно-процессуального права. Эта процедура происходит через суд и требует, по мнению защитника, его обязательного присутствия.

Представитель обвинения отрицал.

Однако суд принял решение перенести судебное заседание.

Контекст

По данным следствия, усилиями подозреваемого Гладковского-младшего в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетах с предприятиями "Укроборонпрома". За это он, как указано, имел выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, по данным НАБУ, только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия его квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

О подозрении ему НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года. Обвинительный акт направили в суд 26 апреля.

Дело коррупции в оборонке

Дело коррупции в оборонке шире. Еще в начале марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Это произошло после того, как журналисты-расследователи опубликовали несколько частей расследования о схемах хищения миллионов и откаты в оборонке.

Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в Укроборонпром. Их считают причастными к растрате средств госпредприятия на 55,5 млн грн.

К слову, именно на фоне огласки об этом деле происходили дебаты между Порошенко и тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Среди "стадионных обещаний" Зеленского было и то, что касалось этого вопроса - оно, по некоторым оценкам, сыграло тогда не последнюю роль во время избирательной кампании. Зеленский обещал, что "все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку". Но, согласно анализу КИУ, одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается именно начала в Украине процесса деолигархизации.

В то же время, в том же 2019 году Национальное антикоррупционное бюро выявило, что в 2017 году тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды компанией "Богдан Моторс", конечным владельцем которой он был.

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам у одного из предприятий автомобилестроительной компании, чем нанес ущерб государству на сумму более 17,44 миллиона гривен. В "Богдан Моторс" эту информацию опровергают.

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19 октября 2019 года ВАКС избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Гладковський вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него положили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.

В начале июня 2020 года досудебное расследование по делу в отношении Гладковского было завершено. Дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.

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