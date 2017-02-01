Анонім повідомив про замінування суду у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні анонім повідомив про замінування Личаківського апеляційного господарського суду. про це передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова.
Наразі вже евакуювали сімдесят працівників суду, місце подій огороджено. На місці подій присутні пожежна служба, вибухотехніки, швидка медична допомога, ДСНС та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 30 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування Харківської облдержадміністрації.