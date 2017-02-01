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Анонім повідомив про замінування суду у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН.  Сьогодні анонім повідомив про замінування Личаківського апеляційного господарського суду. про це передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова.

Наразі вже евакуювали сімдесят працівників суду, місце подій огороджено. На місці подій присутні пожежна служба, вибухотехніки, швидка медична допомога, ДСНС та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 30 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування Харківської облдержадміністрації.

Українські Національні Новини

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