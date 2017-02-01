Аноним сообщил о заминировании суда во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня аноним сообщил о заминировании Лычаковского апелляционного хозяйственного суда. об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова.
Уже эвакуировали семьдесят работников суда, место события ограждено. На месте событий присутствуют пожарная служба, взрывотехники, скорая медицинская помощь, ГосЧС и следственно-оперативная группа.
Напомним, 30 января в полицию поступило сообщение о заминировании облгосадминистрации.