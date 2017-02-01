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Аноним сообщил о заминировании суда во Львове

Аноним сообщил о заминировании суда во Львове

Киев • УНН

 • 10471 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня аноним сообщил о заминировании Лычаковского апелляционного хозяйственного суда. об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова.

Уже эвакуировали семьдесят работников суда, место события ограждено. На месте событий присутствуют пожарная служба, взрывотехники, скорая медицинская помощь, ГосЧС и следственно-оперативная группа.

Напомним, 30 января в полицию поступило сообщение о заминировании облгосадминистрации.

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