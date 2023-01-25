Аномальна зима: на Закарпатті розквітли підсніжники та маргаритки

Цитата

"Зимове цвітіння? Так, це можливо! ...на Закарпатті встановилася по-весняному тепла погода - +12 градусів за Цельсієм. Цьогорічна зима насправді аномально тепла і безсніжна. На високі температури відгукнулися рослини", - йдеться у повідомленні.

Також у заповіднику розповіли, які квіти і де розквітли:

- Підсніжники квітнуть на клумбах і в лісі;

- Скромним цвітінням тішать мати-й-мачуха та стокротки (маргаритки);

- Квітне і сипле пилком ліщина;

- Розпочали бутонізацію нарциси, іриси і тюльпани на клумбах;

- Розкриває своє бутони вовче лико;

- Набубнявіли бруньки екзотичних та місцевих рослин у дендропарку заповідника.

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