Аномальна зима: на Закарпатті розквітли підсніжники та маргаритки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Аномально тепла зима дається взнаки - на Закарпатті розквітли підсніжники та маргаритки, передає УНН із посиланням на Карпатський біосферний заповідник.
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"Зимове цвітіння? Так, це можливо! ...на Закарпатті встановилася по-весняному тепла погода - +12 градусів за Цельсієм. Цьогорічна зима насправді аномально тепла і безсніжна. На високі температури відгукнулися рослини", - йдеться у повідомленні.
Також у заповіднику розповіли, які квіти і де розквітли:
- Підсніжники квітнуть на клумбах і в лісі;
- Скромним цвітінням тішать мати-й-мачуха та стокротки (маргаритки);
- Квітне і сипле пилком ліщина;
- Розпочали бутонізацію нарциси, іриси і тюльпани на клумбах;
- Розкриває своє бутони вовче лико;
- Набубнявіли бруньки екзотичних та місцевих рослин у дендропарку заповідника.
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