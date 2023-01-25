Аномальная зима: на Закарпатье расцвели подснежники и маргаритки

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"Зимнее цветение? Да, это возможно!" ...на Закарпатье установилась по-весеннему теплая погода - +12 градусов по Цельсию. Нынешняя зима на самом деле аномально теплая и бесснежная. На высокие температуры откликнулись растения", - говорится в сообщении.

Также в заповеднике рассказали, какие цветы и где расцвели:

- Подснежники цветут на клумбах и в лесу;

- Скромным цветением радуют мать-и-мачеха и стокротки (маргаритки);

- Цветет и сыплет пыльцой орешник;

- Начали бутонизацию нарциссы, ирисы и тюльпаны на клумбах;

- Раскрывает свои бутоны волчье лыко;

- Набухли почки экзотических и местных растений в дендропарке заповедника.

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