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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Аномальная зима: на Закарпатье расцвели подснежники и маргаритки

Киев • УНН

 • 6576628 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Аномально теплая зима дает о себе знать - на Закарпатье расцвели подснежники и маргаритки, передает УНН со ссылкой на Карпатский биосферный заповедник.

Аномальная зима: на Закарпатье расцвели подснежники и маргаритки

Цитата

"Зимнее цветение? Да, это возможно!" ...на Закарпатье установилась по-весеннему теплая погода - +12 градусов по Цельсию. Нынешняя зима на самом деле аномально теплая и бесснежная. На высокие температуры откликнулись растения", - говорится в сообщении.

Также в заповеднике рассказали, какие цветы и где расцвели:

- Подснежники цветут на клумбах и в лесу;
- Скромным цветением радуют мать-и-мачеха и стокротки (маргаритки);
- Цветет и сыплет пыльцой орешник;
- Начали бутонизацию нарциссы, ирисы и тюльпаны на клумбах;
- Раскрывает свои бутоны волчье лыко;
- Набухли почки экзотических и местных растений в дендропарке заповедника.

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