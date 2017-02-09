Анкара заявила про трьох загиблих турецьких солдатів через авіаудар РФ

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"Три турецьких солдати убито внаслідок випадкового російського авіаудару в Сирії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще 11 турецьких бійців поранено.

Нагадаємо, на півночі Сирії за підтримки ЗС Туреччини з 24 серпня минулого року триває антитерористична операція “Щит Євфрату”.