Анкара заявила о трех погибших турецких солдатах через авиаудар РФ

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"Три турецких солдата убиты в результате случайного российского авиаудара в Сирии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще 11 турецких бойцов получили ранения.

Напомним, на севере Сирии при поддержке ВС Турции с 24 августа прошлого года продолжается антитеррористическая операция "Щит Евфрата".