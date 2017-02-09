Анкара заявила о трех погибших турецких солдатах через авиаудар РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В армии Турции сообщили, что трое турецких солдат погибли в результате случайного авиаудара российских военных самолетов на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на AFP.
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"Три турецких солдата убиты в результате случайного российского авиаудара в Сирии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, еще 11 турецких бойцов получили ранения.
Напомним, на севере Сирии при поддержке ВС Турции с 24 августа прошлого года продолжается антитеррористическая операция "Щит Евфрата".