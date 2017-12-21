Англійський суд видав наказ про арешт активів українських олігархів на суму понад 2,5 млрд доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Високий Суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова та інших на суму понад 2,5 мільярдів доларі США, передає УНН з посиланням на сайт Приват Банку.
Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк “ПриватБанк” розпочав судовий процес у Високому Суді Лондона проти своїх колишніх власників та керівників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів панів Коломойського та Боголюбова, та шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.
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Наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що пани Коломойський та Боголюбов вивели з банку майже 2 млрд. дол. США шляхом проведення низки незаконних операцій, в результаті яких, кошти переводились на компанії, які їм таємно належали або знаходились під їхнім контролем. Шляхом цього судового процесу ПриватБанк планує повернути кошти, сума яких, разом з процентами, складає понад 2,5 млрд. дол. США.
Також у ПриватБанку впевнені, що англійський суд чесно та об’єктивно розгляне його позов, а також, що банк досягне успіху та зможе повернути кошти, які були незаконно виведені із нього.
Нагадаємо, український бізнесмен Ігор Коломойський відстояв у суді захист своїх персональних даних від Національного банку, Міністерства фінансів України та ряду консалтингових фірм. Ухвалою Солом’янського суду його персональні дані не підлягають збору, передачі чи поширенню.