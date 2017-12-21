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Английский суд выдал приказ об аресте активов украинских олигархов на сумму более 2,5 млрд долларов США

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высокий Суд Англии 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Коломойского, Боголюбова и других на сумму более 2,5 миллиардов долларов США, передает УНН со ссылкой на сайт Приват Банка.

Английский суд выдал приказ об аресте активов украинских олигархов на сумму более 2,5 млрд долларов США

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “ПриватБанк” начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арест активов господ Коломойского и Боголюбова, и шесть компаний, которые им предположительно принадлежащих или находящихся под их контролем.

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Приказ об аресте активов было выдано на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что господа Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд. Долл. США путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых, средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Путем этого судебного процесса ПриватБанк планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более 2,5 миллиардов долларов США.

Также в ПриватБанке уверены, что английский суд честно и объективно рассмотрит его иск, банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него.

Напомним, краинский бизнесмен Игорь Коломойский отстоял в суде защиту своих персональных данных от Национального банка, Министерства финансов Украины и ряда консалтинговых фирм. Постановлением Соломенского суда его персональные данные не подлежат сбора, передачи или распространению.

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