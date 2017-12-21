Английский суд выдал приказ об аресте активов украинских олигархов на сумму более 2,5 млрд долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высокий Суд Англии 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Коломойского, Боголюбова и других на сумму более 2,5 миллиардов долларов США, передает УНН со ссылкой на сайт Приват Банка.
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “ПриватБанк” начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арест активов господ Коломойского и Боголюбова, и шесть компаний, которые им предположительно принадлежащих или находящихся под их контролем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ принял решение о ликвидации “Родовид Банка”
Приказ об аресте активов было выдано на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что господа Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд. Долл. США путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых, средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Путем этого судебного процесса ПриватБанк планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более 2,5 миллиардов долларов США.
Также в ПриватБанке уверены, что английский суд честно и объективно рассмотрит его иск, банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него.
Напомним, краинский бизнесмен Игорь Коломойский отстоял в суде защиту своих персональных данных от Национального банка, Министерства финансов Украины и ряда консалтинговых фирм. Постановлением Соломенского суда его персональные данные не подлежат сбора, передачи или распространению.