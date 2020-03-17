Англійський клуб став володарем найбільш дорого складу топ-ліг Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міжнародний центр спортивних досліджень "CIES Football Observatory" опублікував інформацію стосовно списку клубів із найбільш дорогими складами, повідомляє УНН.
Лідер чемпіонату Англії “Ліверпуль” обійняв перше місце із сукупною вартістю гравців в 1,405 млрд. євро. Команда Юргена Клоппа випереджає “Манчестер Сіті” українця Олександра Зінченка (1,361 млрд. євро), двох іспанських гігантів (“Барселона”, 1,17 і “Реал” Мадрид, 1,1) і “Челсі” — 1,008 з “Манчестер Юнайтед” — 1,007. Далі йде “ПСЖ” (979 млн. долл.), “Атлетіко”, “Тоттенхем” і “Ювентус”.
Примітно, що “Вест Хем” Андрія Ярмоленка у цьому списку зайняв 30-те місце — 352 млн. євро.
Зауважимо, що німецький “Падерборн” замкнув таблицю (37).
Додамо також, у дослідженні були розглянуті команди з п’яти провідних європейських чемпіонатів.