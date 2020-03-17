Английский клуб стал обладателем наиболее дорого состава топ-лиг Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Международный центр спортивных исследований "CIES Football Observatory" опубликовал информацию о списке клубов с самыми дорогими составами, сообщает УНН.
Лидер чемпионата Англии “Ливерпуль” занял первое место по совокупной стоимости игроков в 1,405 млрд. евро. Команда Юргена Клоппа опережает “Манчестер Сити” украинца Александра Зинченко (1,361 млрд. евро), двух испанских гигантов (“Барселона”, 1,17 и “Реал”, 1,1 млрд долларов) и “Челси” — 1,008 млрд долларов с “Манчестер Юнайтед” — 1,007 млрд долларов. Далее идет "ПСЖ “(979 млн.), “Атлетико”, “Тоттенхэм” и “Ювентус”.
Примечательно, что “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко в этом списке занял 30-е место — 352 млн. евро.
Заметим, что немецкий “Падерборн” замкнул таблицу (37).
Добавим также, в исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов.