Английский клуб стал обладателем наиболее дорого состава топ-лиг Европы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97831 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102804 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104883 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103948 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112403 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100580 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105106 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106599 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130444 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105929 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111343 просмотра
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5 марта, 08:47 • 109565 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 109044 просмотра
Актуальное
Английский клуб стал обладателем наиболее дорого состава топ-лиг Европы

Английский клуб стал обладателем наиболее дорого состава топ-лиг Европы

Киев  •  УНН

 • 11114 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Международный центр спортивных исследований "CIES Football Observatory" опубликовал информацию о списке клубов с самыми дорогими составами, сообщает УНН.

Лидер чемпионата Англии “Ливерпуль” занял первое место по совокупной стоимости игроков в 1,405 млрд. евро. Команда Юргена Клоппа опережает “Манчестер Сити” украинца Александра Зинченко (1,361 млрд. евро), двух испанских гигантов (“Барселона”, 1,17 и “Реал”, 1,1 млрд долларов) и “Челси” — 1,008 млрд долларов с “Манчестер Юнайтед” — 1,007 млрд долларов. Далее идет "ПСЖ “(979 млн.), “Атлетико”, “Тоттенхэм” и “Ювентус”.

Примечательно, что “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко в этом списке занял 30-е место — 352 млн. евро.

Заметим, что немецкий “Падерборн” замкнул таблицу (37).

Добавим также, в исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Украинские Национальные Новости

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