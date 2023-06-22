Англійська для подорожей: що потрібно знати перед поїздкою

Під час поїздок ви потраплятимете у різні заплановані та незаплановані ситуації, тому важливо володіти універсальним набором фраз та вміти орієнтуватися у новому місці. Для цього тема англійської для подорожей поділена на підтеми, наприклад, “в аеропорту”, “заселення в готель”, “міський транспорт” тощо. Нижче розглянемо, що потрібно повторити до поїздки.

Як ми зазначили вище, ситуації бувають різні, тому до виїзду подумайте, що необхідно вивчити або повторити з урахуванням типу і мети вашої поїздки, різних організаційних моментів. Базові теми англійської для подорожей, які в більшості випадків стануть в пригоді під час поїздки:



підготовка до дороги (пошук та покупка квитків, бронювання житла, трансфер, правила провезення багажу, виїзд з дітьми та тваринами тощо);



проходження митниці, перебування на вокзалі, в аеропорту тощо;



заселення/виселення з житла;



орієнтування містом, транспорт;



покупки, ресторани/кафе;



аптека, лікарня та екстрені випадки.



Варто відзначити, що вчити необхідно не лише тематичні англійські фрази для туристів, а й стійкі вирази та пов'язані правила граматики.

Базову граматику, лексику та вирази, які можуть бути корисними під час поїздок за кордон (вітання, покупки, замовлення їжі та напоїв, орієнтування на місцевості тощо) ви частково зустрічатимете на кожному рівні вивчення мови. А ось швидко прокачати англійську для подорожей допомагають тематичні міні-програми. Наприклад, тут зібрані курси англійської мови онлайн, які допоможуть вивчити або повторити необхідну базу для різних ситуацій під час поїздок: від покупки квитків до поведінки у екстрених ситуаціях. Це добірка необхідної лексики та граматики, приклади використання. Міні-курси розбиті за рівнями знання мови.

До того ж важливо не просто вивчати слова для подорожей англійською, а й застосовувати їх на практиці. Навіть до поїздки можна закріпити нову інформацію, адже тема включає багато базових слів і виразів, які можна використовувати в різних побутових ситуаціях, наприклад, у діалогах щодо своєї майбутньої поїздки, розповідях про хобі тощо. Також нові знання можна прокачати під час пошуку інформації про місця призначення, планування культурної програми, бронювання квитків та житла тощо.

Не забувайте про можливості, які надає інтернет. Не складно знайти відео, тексти та аудіо з англійськими фразами для туристів для практики: як навчальні, так і розважальні. Подивіться відео з лайфхаками або цікавими місцями в місті, яке ви плануєте відвідати, пошукайте відгуки інших туристів тощо — і багато чого цікавого дізнаєтесь, і попрактикуєте іноземну.